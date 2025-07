Polícia busca homem acusado de tentar matar mulher ateando fogo em casa

A polícia está em busca de Iran Mendonça Jr., suspeito de tentar incendiar a casa de uma mulher em quatro ocasiões utilizando coquetéis molotov. Os ataques ocorreram no final da noite ou na madrugada. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser enviadas ao Disque Denúncia pelo número 197, com atendimento gratuito e sigilo garantido.



