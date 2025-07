Polícia Civil busca identificar suspeitos de fazer família refém no Jardim Ingá (GO)

A Polícia Civil do Estado de Goiás investiga um assalto ocorrido na última sexta-feira (11), no Jardim Ingá, em Luziânia (GO). Três criminosos encapuzados invadiram uma residência onde estavam uma mulher e seus dois filhos. Durante a invasão, os suspeitos utilizaram facas e uma machadinha para ameaçar a família, forçando-os a fornecer senhas e realizar transferências via Pix.



A polícia solicita que qualquer informação sobre os suspeitos seja reportada pelo número 197 de forma anônima. Imagens das câmeras de segurança, instaladas devido a assaltos anteriores, capturaram partes do incidente.



