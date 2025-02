Polícia Civil continua buscas por três suspeitos de furto a banco em Brazlândia

A Polícia Civil do Distrito Federal continua buscas por três dos quatro suspeitos de furtarem uma agência bancária em Brazlândia. O crime ocorreu entre 8 e 9 de fevereiro. Os envolvidos, Gleisson Pereira Silva, Edson Tauburg e Luiz Ricardo Nunes, moravam próximos ao local e acessaram o banco pelo banheiro, usando uma marreta para chegar ao cofre e levar cerca de R$ 70 mil. Um suspeito, que já estava com ficha criminal, foi preso após ostentar o dinheiro em um restaurante. A quadrilha é composta por dois irmãos, um cunhado e um amigo. A polícia continua a busca pelos fugitivos e solicita informações anônimas da população para localizá-los.



