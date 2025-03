Polícia Civil de Goiás encontra corpos de família desaparecida enterrados em chácara

A Polícia Civil encontrou os corpos de Flávio dos Santos, Jéssica Cristina e sua filha Nayra, que estavam desaparecidos desde dezembro. Jéssica estava grávida de oito meses, e Nayra tinha um ano e sete meses. Os corpos foram encontrados enterrados na chácara onde moravam em Alvorada do Norte, Goiás, após uma denúncia de desaparecimento feita pela família devido à falta de resposta da polícia. Acredita-se que o crime esteja ligado a uma disputa por terreno. A família era do Itapoã (DF) e haviam se mudado para Goiás. Até o momento, não há suspeitos detidos.



