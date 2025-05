Polícia Civil de Goiás investiga agressão brutal a jornalista no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás está investigando uma agressão a um jornalista em Santo Antônio do Descoberto, Entorno do Distrito Federal. A vítima relatou que foi atacada por um homem desconhecido com quem não tinha qualquer relação anterior. Imagens mostram o momento da agressão, onde o jornalista foi alvo de socos e chutes.



Ele sofreu ferimentos por todo o corpo e registrou a ocorrência. A Polícia investiga se o caso pode ter relação com denúncias feitas contra um servidor da prefeitura. O Sindicato dos Jornalistas de Goiás e a Federação Nacional dos Jornalistas emitiram uma nota conjunta classificando o ataque como covarde e premeditado.



