Polícia Civil desarticula grupo especializado em furtos em shoppings no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nessa segunda-feira (25), um grupo criminoso especializado em furtos em shoppings. Composto por cinco pessoas, sendo quatro mulheres e um homem do Rio Grande do Norte, o grupo chegou ao DF no sábado (23) e iniciou os furtos no mesmo dia. Eles roubaram diversos produtos em shoppings do Lago Norte e de outras regiões da cidade, utilizando uma sacola especial para evitar a ativação dos alarmes. Os criminosos foram presos em flagrante quando tentavam deixar o DF com um veículo carregado de produtos furtados, incluindo perfumes avaliados em mais de 50 mil reais. A polícia investiga a participação de outros envolvidos e orienta as vítimas a registrarem boletim de ocorrência para tentar recuperar os itens furtados.