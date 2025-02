Polícia Civil desarticula rede de tráfico de drogas sintéticas no Distrito Federal Operação conta com 18 policiais e resulta em prisão e apreensão em cidades do Entorno, utilizando entregadores para tráfico

DF no Ar|Do R7 25/02/2025 - 10h51 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h51 ) twitter

