Polícia Civil divulga imagens de suspeitos de furto em apartamento na Asa Norte (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou imagens dos suspeitos que invadiram um apartamento na Asa Norte (DF). As gravações de câmeras de segurança mostram a entrada dos indivíduos no prédio durante a ausência do proprietário. Os criminosos arrombaram a porta dos fundos e levaram armas, joias, equipamentos eletrônicos e documentos. A ação sugere um conhecimento prévio dos itens no local, indicando um furto planejado. A Polícia solicita informações sobre os suspeitos através do número 197.



