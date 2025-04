Polícia Civil do DF prende suspeito de fraudes bancárias

A Polícia Militar do Distrito Federal, em colaboração com a Central de Segurança da Caixa Econômica Federal, prendeu um homem de 40 anos suspeito de fraudes bancárias. Durante patrulhamento no Recanto das Emas, o suspeito foi encontrado próximo a uma agência da Caixa em atitude suspeita. Ele tentou enganar os policiais com uma identidade falsa e possuía mais de R$ 3 mil em espécie, vários cartões bancários e documentos copiados.



Além disso, o carro utilizado por ele apresentava sinais de adulteração. Ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal para as medidas cabíveis. Segundo as investigações, o homem fazia parte de uma organização criminosa que utilizava dispositivos em caixas eletrônicos para cometer fraudes. Ao questionado pela polícia, ele preferiu permanecer em silêncio.



