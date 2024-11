Polícia Civil e Neoenergia fazem operação em motel de Ceilândia (DF) que furtava energia

Polícia Civil do DF e Neoenergia fazem operação em motel de Ceilândia (DF) que furtava energia. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (22). Segundo investigações, a energia só era contabilizada em uma parte do prédio, fazendo com que as contas de luz fossem mais baratas. O prédio tinha dois relógios medidores de energia elétrica.