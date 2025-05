Polícia Civil investiga causas de acidente de trânsito que dois policiais militares morreram

Cinco pessoas estiveram envolvidas em um acidente fatal no Setor de Clube Sul no DF. Duas mulheres permanecem internadas com ferimentos graves após cirurgias.



O acidente, ocorrido na última sexta-feira à noite, resultou na morte de dois policiais militares: Lucas Souza, que morreu no local, e Rafael Basilho, que teve morte encefálica confirmada no dia seguinte.



Um terceiro homem já recebeu alta hospitalar com ferimentos leves. Todos eram alunos do curso de formação de praças da Polícia Militar, com formatura prevista para maio. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente.



