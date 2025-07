Polícia Civil investiga quadrilha que realizava golpe do falso empréstimo no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na manhã desta terça-feira (1º). Um suspeito já foi detido na operação contra uma quadrilha de fraudes eletrônicas. Segundo a investigação, 31 pessoas foram vítimas, com valores desviados entre R$ 2,6 e R$ 9 milhões.



Os suspeitos se passavam por funcionários de financeiras, oferecendo portabilidade de dívidas com desconto. O golpe era efetivado quando as vítimas contratavam novos empréstimos e transferiam o dinheiro para empresas de fachada indicadas pelo grupo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!