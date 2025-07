Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio no Gama (DF)

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de tentar assassinar uma mulher no Gama (DF). O indivíduo lançou coquetéis molotov, uma garrafa com fogo, contra a casa da vítima em várias ocasiões durante 20 dias.



A residência abriga cinco famílias, incluindo crianças, o que aumentou o risco para todos. Além disso, o suspeito incendiou o carro da mulher estacionado na via pública, causando mais perigo. A polícia continua monitorando a situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!