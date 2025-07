Polícia Civil prende falsa cuidadora por furto e abuso de confiança no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma mulher de 42 anos suspeita de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. Ela atuava em regiões como Lago Sul, Noroeste e Setor de Mansões do Park Way, se passando por empregada doméstica, diarista ou cuidadora.



A acusada usava a confiança das vítimas para obter seus cartões bancários e realizar compras não autorizadas, inclusive utilizando uma máquina de cartão de crédito própria.



A operação foi conduzida pela 10ª Delegacia do Lago Sul, e a mulher está agora sob custódia, respondendo por crimes que tem penas de dois a oito anos de prisão. O delegado destacou que ela já era considerada foragida da justiça desde 2022 e tinha quatro ações penais suspensas.



