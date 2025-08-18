Polícia Civil prende no Distrito Federal mandante de chacina no Amapá

A Polícia Civil de Goiás prendeu, no Distrito Federal, o mandante de uma chacina no Amapá. José Alves de Oliveira, de 46 anos, é apontado como o cabeça do esquema que matou oito pessoas. Ele foi encontrado em Samambaia e tinha mandado de prisão preventiva aberto.



Ele é considerado um homem perigoso para a polícia. O caso repercutiu em todo país pela violência e o envolvimento direto de policiais militares e de outros comparsas na empreitada. O preso foi colocado à disposição da justiça, e passará por audiência de custódia.



