Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Planaltina (DF)

Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal cumprem mandados judiciais contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As investigações tiveram início após denúncias anônimas sobre atividades criminosas no Arapoanga, em Planaltina (DF).



Na operação, um homem foi preso em sua residência, onde foi encontrada uma arma artesanal e uma quantidade significativa de drogas. O suspeito, já figurando com um amplo histórico criminal, estava em prisão domiciliar no momento da detenção. A polícia busca desarticular o grupo criminoso responsável pelo envio de drogas à capital federal, com operações já realizadas na área central de Brasília.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!