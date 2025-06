Polícia Civil realiza operação contra esquema de passagens aéreas falsas

Policiais civis do DF, Maranhão e Tocantins estão cumprindo mandados judiciais contra uma quadrilha acusada de vender passagens aéreas falsas. O grupo anunciava passagens com preços abaixo do mercado na internet e redes sociais, recebendo o pagamento via PIX.



As vítimas só descobriam o golpe ao tentar fazer check-in no aeroporto. Pelo menos dez suspeitos foram identificados, com alguns já detidos. A quadrilha movimentou cerca de R$ 200 mil. A pena para os envolvidos pode ultrapassar cinquenta anos de prisão. É recomendado que compras de passagens sejam feitas diretamente nos sites oficiais das companhias aéreas.



