Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas em Brasília

A Polícia Civil iniciou uma operação para combater o tráfico de drogas na região do Plano Piloto, central de Brasília. Desde a madrugada, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Imagens capturam a chegada dos presos à 5ª DP e as humilhações que dependentes químicos enfrentam. O delegado Rafael Catunda destacou: "Esses pequenos traficantes são investigados para rastrear os grandes fornecedores".



