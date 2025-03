Polícia Civil treina professores para identificar abusos sexuais em escolas

Professores da rede pública do DF estão recebendo treinamento da Polícia Civil para identificar e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. O projeto "Polícia Civil nas Escolas", iniciado em 2021, capacita educadores para reconhecer sinais de abuso e encaminhar vítimas à rede de proteção.



Sobradinho é a terceira cidade do DF com mais casos de abuso, abaixo apenas de Ceilândia e Planaltina. Além do treinamento, o projeto visa desconstruir a ideia de repressão associada à polícia, mostrando-a como aliada na proteção e formação cidadã.



A orientadora educacional da escola valoriza a parceria e reforça que a escola muitas vezes é o único espaço onde os alunos se sentem seguros para relatar abusos. O projeto atua em diversas frentes, promovendo conscientização entre as crianças e fortalecendo a rede de proteção escolar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!