Polícia cumpre mandados contra suspeitos de tentativa de homicídio em Brasília

Agentes da Delegacia do Lago Norte, em Brasília, estão nas ruas para cumprir oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Os alvos são suspeitos de tentativa de homicídio ocorrida no mês de maio na região do Varjão. Durante a confusão, um homem foi espancado e ficou gravemente ferido.



A vítima do linchamento foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte sob custódia policial. A operação visa identificar todos os envolvidos na agressão. Os suspeitos já identificados e são Cleiton Ribeiro Gama e Mateus Rodrigues Lima. Informações podem ser repassadas à polícia pelo número 197.



