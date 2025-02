Polícia cumpre mandados para desarticular esquema de estelionato online

Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado realizam a Operação Falso Profeta em várias localidades do país. Mandados de busca e apreensão são cumpridos no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A investigação apura uma quadrilha que induzia vítimas a investir dinheiro com promessas de rendimentos milionários. Desde 2019, foram identificadas 40 empresas de fachada e movimentações bancárias superiores a R$ 160 milhões. A quadrilha fez ao menos 50 mil vítimas em todo o país e conta com cerca de 200 suspeitos envolvidos. Quatro pessoas foram presas até o momento.