Polícia de Planaltina (DF) realiza prisões por tráfico de drogas

A 31ª delegacia de polícia de Planaltina (DF) prendeu em flagrante dois homens envolvidos com tráfico de drogas. Imagens mostram os suspeitos sendo levados à delegacia. A polícia desarticulou uma quadrilha na região e apreendeu balanças de precisão e maconha comprimida entre as substâncias encontradas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!