Polícia de Planaltina (DF) realiza prisões por tráfico de drogas

Dois homens são presos em flagrante durante operação da 31ª delegacia de polícia

DF no Ar|Do R7

A 31ª delegacia de polícia de Planaltina (DF) prendeu em flagrante dois homens envolvidos com tráfico de drogas. Imagens mostram os suspeitos sendo levados à delegacia. A polícia desarticulou uma quadrilha na região e apreendeu balanças de precisão e maconha comprimida entre as substâncias encontradas.

