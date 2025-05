Polícia desarticula avanço do Comando Vermelho no DF e Entorno

A FICCO/DF (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal) cumpriu 29 mandados de busca e apreensão na investigação que visa desarticular um plano de expansão territorial do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro, no Distrito Federal e Entorno.



Cerca de 80 policiais das forças de segurança estiveram em endereços da capital federal, em Valparaíso de Goiás (GO), e no Complexo Penitenciário da Papuda.



