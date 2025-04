Polícia descobre cocaína em mochila de criança durante operação na Cidade Estrutural (DF)

Na Cidade Estrutural (DF), duas mulheres foram presas sob suspeita de tráfico de drogas. A polícia encontrou 34 pinos de cocaína escondidos na mochila de uma criança de 9 anos. As mulheres, de 21 e 31 anos, foram identificadas, e a mais jovem confessou ser a proprietária da droga.



O pai da criança alegou desconhecimento sobre o conteúdo da mochila. Ambas as suspeitas enfrentam acusações adicionais por corrupção de menores e receptação.



