Polícia do DF prende grupo especializado em roubo de relógios de luxo

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã dessa quinta-feira (7) oito mandados de prisão preventiva e oito ordens de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado no roubo de relógios de luxo. Chamado de Gangue do Rolex, os envolvidos atuavam em diversas capitais brasileiras. Apenas no DF, a quadrilha é responsável por pelo menos cinco assaltos em 2023.