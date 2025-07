Polícia e moradores entram em confronto durante remoção de casas irregulares no Sol Nascente (DF)

Durante uma operação para derrubar construções irregulares no Sol Nascente (DF), moradores entraram em confronto com agentes da DF Legal, com apoio da Polícia Militar. Barricadas foram montadas para impedir o avanço das máquinas. A polícia utilizou gás lacrimogênio e bombas para dispersar os manifestantes, resultando em ferimentos em dois policiais.



A operação, recomendada pelo Ministério Público do DF, visava construções próximas a áreas de risco de alagamento. Foram retiradas 15 fundações de concreto, 20 construções de alvenaria, 12 de madeira e 8 pontos de furto de energia. Moradores, que alegam viver na região há anos, contam que não houve aviso da ação e a falam que não há abrigos adequados para recebê-los.



