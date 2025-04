Policia encontra irregularidades no armazenamento de pescado em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal, junto com a Secretaria de Agricultura e outros órgãos, realizou operações focando a regularização dos pescados antes da Semana Santa, quando o consumo de peixes aumenta. Durante as inspeções, foi identificado um estabelecimento no SIA com armazenamento irregular de peixes e camarões, onde os produtos apresentavam um excesso de água. O responsável pelo local foi preso por adulteração.



