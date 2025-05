Polícia encontra R$ 400 mil em cofre de hotel de Brasília após surto de hóspede

Policiais militares encontraram cerca de R$ 400 mil em um cofre de hotel na Asa Norte, em Brasília. A descoberta ocorreu após uma hóspede ter um surto, ameaçando se jogar da varanda. Ela foi contida e levada à UPA de São Sebastião (DF).



No quarto, além do dinheiro no cofre, havia notas espalhadas pelo chão. O hotel pertence a uma imobiliária, que havia alugado o quarto por um mês, mas o dono do dinheiro não foi identificado. Tanto a hóspede quanto a proprietária alegaram desconhecer a origem do valor.



A perícia da Polícia Civil foi acionada, recolhendo parte do dinheiro, celulares e documentos para investigação. A Delegacia de Repressão à Corrupção deve assumir o caso, enquanto a polícia solicita informações pelo 197.



