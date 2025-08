Polícia faz buscas em imóvel de suspeito de maus-tratos contra a mãe e a avó no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando um caso de maus-tratos que levou à morte de uma idosa de 99 anos. Sua filha, de 75 anos, encontra-se internada em uma UPA.



Ambas eram tuteladas por um homem, neto e filho delas, que foi preso após denúncias sobre condições degradantes no apartamento onde viviam na Asa Sul, em Brasília. A investigação descobriu mais de R$ 200 mil em espécie e outros itens relacionados ao suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!