Polícia Federal abre inquérito para investigar explosões no STF

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as explosões que ocorreram no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, nessa quarta-feira (13). Uma testemunha que estava presente no momento das explosões disse que um homem chegou ao local com duas bombas. Ele teria arremessado um dos artefatos contra a estátua ‘A Justiça’, e a segunda bomba teria explodido na mão dele, resultando na sua morte.