Polícia flagra criação irregular de porcos perto de nascente na Estrutural (DF)

Policiais militares do Batalhão Ambiental descobriram um criadouro ilegal de porcos na Cidade Estrutural (DF). Foram encontrados 57 animais em condições irregulares, sem licenciamento ambiental e com práticas de manejo inadequadas.



Os descartes de dejetos no solo, próximo a um curso d'água, estavam poluindo o ambiente. Foi registrado um termo circunstanciado devido às atividades potencialmente poluidoras sem autorização. "A poluição ambiental afeta nosso planeta e deve ser tratada com maior seriedade", destacou um dos policiais.



