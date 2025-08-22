Polícia investiga acidente que resultou na morte de jovem em Sobradinho (DF)

A polícia está investigando um acidente que ocorreu na marginal da DF-003, próximo ao viaduto do Colorado, em Sobradinho (DF). Um carro capotou com seis ocupantes. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com nove viaturas e uma aeronave.



A vítima foi identificada como Maria Eduarda, de 22 anos. O condutor, de 23 anos, está hospitalizado em estado grave. Outras quatro mulheres foram encaminhadas para hospitais da região com ferimentos leves. O enterro da vítima será realizado nesta sexta-feira (22).



