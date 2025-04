Polícia investiga latrocínio em Taguatinga (DF); vítima foi esfaqueada após entregar celular

Um crime está sendo investigado em Taguatinga (DF). Na QS 3 de Taguatinha Sul, por volta das 5 horas da manhã desse domingo (27), Anderson Melo, 32 anos, foi abordado por um assaltante ao sair de uma festa enquanto procurava o carro de aplicativo. O autor anunciou o roubo e esfaqueou Anderson no peito após levar seu telefone. As testemunhas afirmam que Anderson era tranquilo e não teve desavenças na festa. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos. As testemunhas foram levadas à delegacia para registro do boletim de ocorrência, e a investigação está em andamento.



