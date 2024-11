Polícia investiga quadrilha que desviava entrega de obras de arte no DF

Uma operação da polícia civil conseguiu recuperar obras de arte que haviam sido furtadas. Os quadros desviados pelo grupo criminoso têm valor em média de R$ 70 mil. Um homem e uma mulher foram indiciados, e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Maria e na Cidade Estrutural. A investigação aponta para um esquema de fraude envolvendo a entrega de mercadorias. Os suspeitos rastreavam as obras de arte e enviavam o material para um endereço falso na Cidade Estrutural. A quadrilha é suspeita de agir também no Rio de Janeiro e São Paulo, atuando no mercado paralelo e lavagem de dinheiro.