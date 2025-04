Polícia investiga se envolvidos em tiroteio tem ligação com organizações criminosas

A Polícia Civil investiga se os envolvidos em tiroteio em Ceilândia (DF) tem vínculos com organizações criminosas. Autoridades prenderam dois suspeitos envolvidos no tiroteio que resultou na morte de Thaís Cristinnie Lopes Bonfim e Walisson Matheus Fagundes Valentim, em Ceilândia.



O incidente se iniciou após uma discussão em uma distribuidora, quando Mateus Fernandes Macedo, que dirigia a caminhonete alvo dos disparos, revidou os tiros. Um terceiro suspeito ainda está foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro de Mateus, que já tem antecedentes criminais, pode ser reportada anonimamente pelo número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!