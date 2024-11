Polícia Legislativa investiga ameaças feitas a deputados distritais durante sessão ao vivo

A Polícia Legislativa está investigando ameaças feitas a deputados distritais pela internet durante a transmissão ao vivo da sessão desta terça-feira. Enquanto parlamentares de oposição discutiam a investigação da Polícia Federal sobre um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes, um internauta enviou mensagens com tom de ameaça a alguns deputados. De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara Legislativa, os comentários já estão sendo analisados pela Polícia Legislativa. Assim que os responsáveis forem identificados, medidas criminais e judiciais serão tomadas.