Proprietário de farmácia é preso em operação policial em Luziânia (GO)

Em Luziânia (GO), Entorno do DF, uma operação da Polícia Civil, com apoio da Delegacia da Mulher e Vigilância Sanitária, prendeu o proprietário de uma farmácia. Ele operava sem alvará sanitário, usava carimbos médicos falsificados e vendia medicamentos controlados ilegalmente. Além disso, realizava atividades médicas sem qualificação, como aplicação de anabolizantes. A investigação continuará para apurar a origem dos produtos e outros possíveis crimes.



