Polícia Militar Ambiental resgata cobra cascavel em residência no Park Way

A Polícia Militar Ambiental do DF resgatou uma cobra cascavel dentro de uma casa no Park Way. O incidente ocorreu enquanto a família estava trabalhando em casa, quando o irmão mais novo se deparou com a serpente na sala. Segundo o morador Vinicius Menezes, a cobra estava quieta até a chegada da polícia, que fez a captura rapidamente, devolvendo-a com segurança à natureza.



"Tivemos sorte de ninguém se machucar", comentou ele. A polícia orienta que, ao encontrar cobras, as pessoas não tentem capturá-las e contatem equipes especializadas. Em caso de picadas, é importante procurar hospitais como o Hospital de Base ou o Hospital Regional de Taguatinga para tratamento.



