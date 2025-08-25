Logo R7.com
Polícia Militar apreende carga de cigarros eletrônicos em Planaltina (DF)

Apreensão evidencia a proibição da fabricação, importação e comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil

DF no Ar|Do R7

A Polícia Militar do Distrito Federal, em colaboração com a Receita Federal, apreendeu uma carga de 120 cigarros eletrônicos em Planaltina durante uma fiscalização no último sábado (23). A abordagem ocorreu em um veículo suspeito e resultou na detenção dos envolvidos.

Apreensão evidencia a proibição da fabricação, importação e comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil, ressaltando os riscos à saúde associados ao seu uso. A ocorrência foi registrada na sede da Receita Federal, reforçando o compromisso com o combate ao comércio ilegal e à sonegação de tributos.

