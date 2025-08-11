Logo R7.com
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em lava-jato em Taguatinga (DF)

Operação resultou na prisão de homens e apreensão de entorpecentes

DF no Ar|Do R7

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu drogas em um lava-jato localizado em Taguatinga (DF). Policiais realizaram a abordagem após denúncia sobre o local ser um ponto de distribuição. O proprietário usava um carro preto para transportar os entorpecentes. Durante a operação, foram encontradas porções de maconha no lava-jato denunciado, e outros homens ligados ao comércio foram presos. Todo o material foi encaminhado à Polícia Federal.

