Polícia Militar apreende mais de meia tonelada de maconha em operação no Sol Nascente (DF)

A Polícia Militar apreendeu 559 quilos de maconha prensada e 48,6 quilos de skunk em uma operação no setor habitacional Sol Nascente (DF). A ação foi desencadeada após denúncia sobre um homem de 39 anos que estava vendendo drogas. Durante a abordagem, ele tentou fugir mas foi preso junto com sua esposa e duas crianças.



Na residência, foram encontrados um fuzil, uma espingarda calibre 12, munições e uma faca do tipo peixeira. O suspeito confessou ser dono das drogas e das armas. As crianças foram entregues a familiares e a esposa foi levada como testemunha.



