Polícia militar aumenta efetivo nas ruas do Plano Piloto para conter aumento de crimes

A Polícia Militar está intensificando o policiamento na área central de Brasília com a Operação Bravo Pioneiro, em resposta à solicitação da população. Segundo o tenente-coronel Márcio Rogério, a operação visa aumentar a sensação de segurança na Asa Sul e demais áreas, com a presença de diversas unidades policiais e um helicóptero no Parque da Cidade. "Queremos reforçar a segurança e inibir a criminalidade," afirmou o coronel. A operação focará em coibir crimes como furto e tráfico de drogas durante o final de semana.



