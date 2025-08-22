Polícia Militar celebra um ano do Copom Mulher com mais de 2.600 atendimentos

A Polícia Militar completou um ano da iniciativa Copom Mulher, que oferece atendimento especializado para mulheres vítimas de violência doméstica no Distrito Federal. Desde sua criação, o serviço atendeu mais de 2.600 mulheres e facilitou o registro de boletins de ocorrência por 711 delas.



Segundo uma policial militar envolvida no projeto, relatos como o de uma mulher que conseguiu pedir ajuda após agressões reforçam a importância do serviço. A Secretaria de Segurança Pública registrou 17 feminicídios em 2025 e ações contra a violência têm sido intensificadas na região.



