Polícia Militar dá dicas para garantir segurança de crianças durante o Carnaval

A Polícia Militar do Distrito Federal oferece orientações para garantir a segurança das crianças no Carnaval. Recomenda-se imprimir carteirinhas com informações do responsável e distribuir pulseirinhas de identificação. A PM sugere que as crianças procurem policiais uniformizados se separadas dos responsáveis e que adultos ajudem na localização de menores perdidos. É importante descrever a roupa da criança ao contatar a polícia.



