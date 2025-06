Polícia Militar descobre laboratório de refino de drogas no Recanto das Emas (DF)

A Polícia Militar descobriu um local suspeito de ser utilizado como laboratório para refino de drogas no Recanto das Emas (DF). Um suspeito foi preso em flagrante após a operação, que envolveu três batalhões.



A descoberta ocorreu depois que os militares receberam informações sobre o abastecimento do tráfico na Ceilândia. Os policiais, ao observarem a movimentação no local, perceberam um forte cheiro de drogas, o que os levou a agir. Foram apreendidos 16 quilos de uma substância conhecida como crumbel, confirmando a natureza clandestina do local.



