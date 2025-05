Polícia militar do DF fiscaliza embriaguez ao volante na operação Álcool Zero

A Polícia Militar do Distrito Federal conduziu a Operação Álcool Zero nesta quinta-feira (15), com foco na segurança do trânsito ao combater a embriaguez ao volante. A ação aconteceu entre as quadras 6 e 20 do Guará 1, onde foram realizadas verificações de documentos e testes de etilômetro.



Segundo o Tenente do Batalhão de Trânsito, as principais infrações foram a recusa ao teste e a direção sob influência de álcool. Entre os dias 9 e 11 de maio, a PM contabilizou 175 casos de embriaguez ao volante e diversas outras infrações.



