Polícia Militar do DF homenageia ações que evitaram feminicídios em abril

A Polícia Militar do Distrito Federal presta homenagem a PMs e membros do sistema de justiça por suas ações que impediram feminicídios no mês de abril. A cerimônia concede medalhas e reconhecimento ao trabalho realizado.



Exemplos incluem a contenção de agressões antes que se tornassem fatais, como no caso de uma vítima salva durante uma audiência. Essas intervenções sublinham a importância do trabalho preventivo contra a violência doméstica.



