Polícia Militar do DF prende em flagrante suspeitos de furtos de cabos de cobre

A Polícia Militar do DF prendeu em flagrante suspeitos de furtos de cabos de cobre nas proximidades do Centro de Progressão Peritenciária. Os homens invadiram um depósito da empresa de telefonia celular com a intenção de furtar material armazenado.



Um segurança percebeu a ação e acionou a polícia após revisar imagens das câmeras. Os suspeitos contaram que planejavam retornar à noite para furtar maior quantidade do material. Eles foram levados para a 5ª DP.



