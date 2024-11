Polícia Militar do DF prende homem suspeito de fraudar caixas eletrônicos

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu um homem de 28 anos suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraude de caixas eletrônicos. A quadrilha teria colocado grampos e grudado falsos números da central de suporte ao cliente, em uma agência bancária de Águas Claras, para coletar dados das vítimas. Seguranças do local acionaram os militares após notarem atitude suspeita do homem.



O modus operandi do grupo consistia em induzir os clientes a ligarem nos falsos números depois que os cartões de crédito deles ficavam presos nas máquinas. As vítimas, então, forneciam dados aos criminosos, acreditando que falavam com funcionários do banco.



O homem preso foi autuado em flagrante, pelo crime de furto qualificado, e conduzido à Superintendência da Polícia Federal, que investiga o caso.