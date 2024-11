Polícia Militar e Universidade do DF fazem acordo de colaboração sobre segurança pública

Nesta sexta-feira (8), a Polícia Militar do Distrito Federal firmou um Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade do Distrito Federal. O objetivo é fortalecer atividades conjuntas e aumentar a discussão acadêmica sobre questões de segurança pública. O acordo possibilita o desenvolvimento de ações educacionais integradas que vão construir soluções acadêmicas para os problemas enfrentados pelo DF.